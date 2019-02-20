"Мусорная" реформа в Ленобласти начинается с введения нового тарифа

20.02.2019 10:51

Специалисты сразу нескольких комитетов областного правительства разрабатывают систему льгот и компенсаций за оплату услуг по вывозу и переработке отходов. Губернатор региона Александр Дрозденко дал поручение дополнить Социальной кодекс Ленобласти соответствующей статьей. Льготы получат ветераны труда, военной службы, сельские специалисты, пенсионеры, многодетные.

Федеральные льготники — участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы, узники фашистских застенков, участники сопротивления и отрядов самообороны во время Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, Герои СССР и РФ, Герои Социалистического труда, ветераны труда, граждане, пострадавшие при авариях на объектах выработки атомной энергии, а также участники ликвидации подобных аварий; ветераны боевых действий в горячих точках, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, — уже сейчас имеют право на компенсацию роста тарифов на вывоз мусора в рамках компенсации расходов на оплату коммунальных услуг.

Напомним, с 1 апреля в Ленинградской области начинается постепенный переход на работу в рамках реформы системы обращения с отходами, который должен завершиться к концу года. Реформа предполагает единый для всех жителей региона тариф на вывоз твердых коммунальных отходов, который составляет 6 рублей 45 копеек с квадратного метра жилой площади.

Оплата услуги включена в единую платежную квитанцию и называется "Обращение с ТКО".