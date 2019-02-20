Весной дороги в Ленобласти перекроют для большегрузов

20.02.2019 10:34

Дорожный комитет Ленинградской области вводит ограничения в период с 1 по 30 апреля. Запрет коснется большегрузов, у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 тонн — для дорог с асфальтовым покрытием, 3 тонны — для дорог с гравийным и грунтовым покрытием.

Контролировать ход просушки будут передвижные посты весового контроля во всех районах Ленинградской области.

Ежегодная просушка дорог — необходимое условие сохранения опорной сети трасс. В период весенних паводков основание дорог медленно оттаивает, и груженые машины могут нанести серьезный ущерб асфальтовому покрытию.