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Весной дороги в Ленобласти перекроют для большегрузов

20.02.2019 10:34

Znak 5tcДорожный комитет Ленинградской области вводит ограничения в период с 1 по 30 апреля. Запрет коснется большегрузов, у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 тонн — для дорог с асфальтовым покрытием, 3 тонны — для дорог с гравийным и грунтовым покрытием.
Контролировать ход просушки будут передвижные посты весового контроля во всех районах Ленинградской области.
Ежегодная просушка дорог — необходимое условие сохранения опорной сети трасс. В период весенних паводков основание дорог медленно оттаивает, и груженые машины могут нанести серьезный ущерб асфальтовому покрытию.

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