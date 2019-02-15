Как работает МФЦ в феврале?
В связи с празднованием Дня защитника Отечества изменится график работы многофункциональных центров Ленинградской области, сообщили нам в пресс-службе ведомства.
Во всех центрах «Мои Документы»:
- 22 февраля рабочий день сократится на 1 час (с 09:00 до 20:00);
- 23 февраля – выходной праздничный день;
- 24 февраля – центры госуслуг начнут работать в обычном режиме.
Во всех офисах «МФЦ для бизнеса»:
- 22 февраля рабочий день сократится на 1 час (с 09:00 до 17:00);
- 23 и 24 февраля – выходные праздничные дни;
- 25 февраля бизнес-офисы начнут работать в обычном режиме.
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