15.02.2019 12:04

16 и 17 февраля в Ленинградской области пройдут мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана, зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», акция «Растопи сердца», посвященная Дню спонтанного проявления доброты.

16 февраля

10:00 – мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Космонавтов, 22, Сосновоборский политехнический колледж.

10:30 – X юбилейные районные соревнования «Зимний биатлон», посвященные Дню защитника Отечества. В соревнованиях принимают участие сборные команды организаций общего и профессионального образования, а также команды молодежных общественных организаций Лодейнопольского муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет.

Ленинградская область, Лодейнопольский район, село Алеховщина, ул. Набережная, 23, средняя общеобразовательная школа.

11:00 – чемпионат Волховского района по мини-футболу среди мужских команд.

Ленинградская область, город Волхов, ул. Борисогорское Поле, 4, спортивный комплекс ФОК «Левобережный».

11:00 – зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения и обучающихся образовательных организаций.

В программе мероприятия: выполнение нормативов I-XI ступеней, соревнования по стрельбе из электронного оружия (среди участников от 13 лет и старше), дартс (среди участников от 13 лет и старше).

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Вознесенье, ул. Труда, 21, Вознесенский культурно-спортивный комплекс.

11:00 – «Шире круг», этап областного фестиваля хореографического искусства.

Ленинградская область, город Волосово, пр. Вингиссара, 57, дом культуры «Родник».

11:00 – патриотическая акция, посвященная 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, «Время выбрало нас».

Ленинградская область, город Всеволожск, Румболовская гора.

12:00 – торжественно-траурный митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Ленинградская область, город Гатчина, проспект 25 Октября, 1, Дом культуры.

12:00 – торжественное мероприятие «Время выбрало нас», посвященное 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Ленинградская область, город Волхов, бульвар Молодежный, памятник воинам, погибшим в локальных войнах.

12:00 – открытое первенство Гатчинского муниципального района по хоккею с шайбой «Открытый лед» среди юношеских команд.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. Школьная, 9, хоккейная коробка.

12:00 – XI Спартакиада Волосовского муниципального района, лыжные гонки.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ивановское.

12:00 – хоккейный товарищеский матч ветеранов, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Ленинградская область, город Кингисепп, 7 мкр, ул. Шадрина,16, комплекс «ОЛИМП».

12:30 – митинг «Подвиг веры, долга, присяги…», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-летию вывода советских войск Афганистана.

Ленинградская область, город Тихвин, сквер на ул. Советской (привокзальная площадь), памятник воинам-интернационалистам.

13:00 – мероприятие по выполнению норм ГТО среди всех возрастных групп. В программе выполнение нормативов: наклон вперед, прыжок в длину, подтягивание на перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа на спине, стрельба из лазерных винтовок.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Космонавтов, 21, детская спортивная школа, зал гимнастики.

13:00 – Соревнования по спортивному ориентированию «Кузьмоловская тропа» (возраст участников от 8 до 25 лет).Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Кузьмоловский, ул. Спортивная, д. 1А.

13:00 – районный конкурс детского и юношеского творчества «Дебют», посвященный Году театра в России.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, 5/1, Дворец культуры «Горбунки».

14:00 – церемония вручения памятных медалей, концерт, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан.

Ленинградская область, город Тихвин, площадь Свободы, 1, Дом культуры.

15:00 – фестиваль по классическим шахматам «Линарес».

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Театральная, д. 12, шахматный клуб «Вертикаль».

15:00 – соревнования по биатлону, посвященные памяти мастера спорта Александра Богомолова.

Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, поселок Липово, биатлонная трасса «Малахит».

15:00 – вечер культуры Афганистана «Страна тысячи солнц» в Доме дружбы Ленинградской области.

В вечере примут участие представители афганской диаспоры, учащиеся вузов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, члены национально-культурных общественных организаций Ленинградской области. В программе: выставка литературы на языках народов Афганистана и произведений на русском языке об Афганистане, выставка национальных костюмов, предметов быта, традиционных музыкальных инструментов, концерт.

Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, 2, Дом дружбы Ленинградской области.

16:00 – региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций.

Ленинградская область, город Волхов, ул. Волгоградская, д. 13­–13В, общеобразовательная школа № 8.

19:00 – концерт «В ожидании весны».

В программе: выступление хоров инструментального и хорового отделов Гатчинской детской музыкальной школы имени М. М. Ипполитова-Иванова и молодежной капеллы «Гармония» имени И. В. Рогановой.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чкалова, 66, детская музыкальная школа имени М. М. Ипполитова-Иванова.

16 — 17 февраля

13:00 – межмуниципальное соревнование по боксу среди юношей памяти кавалера ордена Мужества Ярослава Иванова.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Советская, 45, спортивный клуб «Спарта».

17 февраля

11:00 – открытое первенство Луги по карате среди юношей и девушек.

Ленинградская область, Лужский район, деревня Заклинье, ул. Новая, 36, средняя общеобразовательная школа.

11:00 – первенство Подпорожского района по классическим шахматам. Первенство проводится среди взрослого населения и среди обучающихся образовательных учреждений. Турнир проходит по круговой системе по правилам ФИДЕ для «классики».

Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, 2, Дом культуры.

11:00 – турнир по городошному спорту, посвященный Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 1, стадион спорткомплекса.

11:00 – соревнования по плаванию «Юный пловец» (зимний этап).

Программа соревнований включает в себя личный зачет по нормативам, а также командный зачет между школами.

Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, 32А, комплекс «Свирь».

11:00 – традиционные ежегодные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти тренера-преподавателя В. П. Ольшевской.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Вырица, берег реки Оредеж, березовая роща, вблизи ул. Октябрьская.

11:00 – проведение открытого чемпионата Гатчинского муниципального района по гиревому спорту.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Новый свет, 82, спортивная школа.

11:00 – Кубок Соснового Бора по волейболу среди мужских команд памяти В. И. Некрасова.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Космонавтов, 21, спортивная школа.

11:30 – кукольный спектакль «Маша и медведь» для всей семьи.

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, культурно-досуговый комплекс.

12:00 – оперетта «Приключения Белоснежки».

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, культурно-досуговый комплекс.

12:00 – Открытый чемпионат Всеволожска и Всеволожского района по мини-хоккею с мячом среди мужских команд.

Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.

14:00 – акция «Растопи сердца», посвященная Дню спонтанного проявления доброты.

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.

14:00 – отчетный концерт академического хора имени А. А. Якимовского, посвященный 30-летию творческой деятельности «Музыка – это полет души».

Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Урицкого, 1, Дом народного творчества имени Ю. П. Захарова.

15:00 – праздничный концерт, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, культурно-досуговый комплекс.