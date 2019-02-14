Операция «Снегоход» продлится в Ленобласти до 7 марта
Водителей снегоходов и других зимних внедорожных мотосредств ждет проверка документов.
Ежегодную операцию «Снегоход» проводит Гостехнадзор. Продлится она до 7 марта. В ходе контроля на дорогах и в местах массового отдыха инженеры-инспекторы будут проверять наличие у водителя права управления спецтехникой, свидетельства о регистрации транспортного средства и документа о его техническом осмотре.
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