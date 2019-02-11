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В МФЦ можно оформить выплату при рождении первенца

11.02.2019 10:07

Mladenets largeВ Ленинградской области появилась новая форма поддержки семей. Теперь жители региона могут получить ежемесячную выплату при рождении первого ребенка. Оформить пособие можно в центрах «Мои Документы» Ленинградской области.

Выплата положена при рождении малыша начиная с 1 июля 2018 года. Пособие предоставляется семьям, постоянно проживающим в регионе и зарегистрировавшим ребенка в ЗАГСах Ленобласти. Среднедушевой доход семьи не должен превышать критерий нуждаемости (22 253 рубля в месяц на человека). Пособие не предоставляется в случае получения выплат за первенца из федерального бюджета.

Для того чтобы оформить пособие, в МФЦ нужно предоставить заявление, паспорт, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий состав семьи, сведения о доходах за последние 6 месяцев, документы, подтверждающие постоянное проживание семьи на территории региона. Услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней.

Ежемесячная выплата при рождении первенца в Ленинградской области появилась впервые. Согласно региональному законодательству, пособие выплачивается семьям каждый месяц до исполнения ребенку трёх лет. Его размер составляет 5 тысяч рублей.

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