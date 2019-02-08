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За несвоевременную уборку снега в Ленобласти будут штрафовать

08.02.2019 16:06

Lenobl PravitelstvoСобственники зданий, сооружений и прилегающих к ним участков земли в Ленинградской области понесут ответственность за несвоевременную уборку снега с принадлежащих им территорий. По поручению главы региона Александра Дрозденко подготовлены изменения к областному закону «Об административных правонарушениях».
Основанием для наступления ответственности послужит нарушение собственниками сроков уборки снега, предусмотренных правилами благоустройства территорий в каждом муниципальном образовании.
Составлять и рассматривать протоколы о нарушениях в отношении граждан, юридических лиц и муниципальной собственности городов и поселений будут специально созданные в каждом муниципальном образовании административные комиссии.
В отношении собственности муниципальных районов составлять протоколы будет областной комитет государственного жилищного надзора, а рассматривать – областная административная комиссия. В отношении объектов государственной собственности – соответственно административные комиссии муниципальных районов и мировые судьи.
Александр Дрозденко обратился к депутатам Законодательного собрания с просьбой рассмотреть законопроект в приоритетном порядке.

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