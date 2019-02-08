Выходные дни в Ленинградской области

08.02.2019 13:39

9 и 10 февраля в Ленинградской области пройдет XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2019», в поселке Никольский состоится зимний фестиваль «Готов к труду и обороне», в Выборг презентуют книжную иллюстративную выставку «Театральный Выборг».

9 февраля

09.00 – XVII межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Мы будем жить!», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Ленинградская область, город Волосово, пр. Вингиссара, 57, городской досуговый комплекс «Родник».



10.00 – муниципальный этап XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2019».

Ленинградская область, город Кириши, ул. Строителей,5, стадион «Нефтяник».

11.00 – районный этап Всероссийских соревнований «Лыжня России»,

посвященный Году ЗОЖ в Ленинградской области и XXIX Всероссийской зимней универсиаде 2019 года.

Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Аннино, футбольное поле.

11.00 – региональный этап XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, 119, лыжная база «Озерко».

11.00 – областные соревнования по горнолыжному спорту ко Дню зимних видов спорта.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Юкки, горнолыжный курорт «Юкки-парк».

11.00 – муниципальный этап соревнований по чирлидингу в рамках Лиги школьного спорта среди школьных спортивных клубов Ленинградской области.

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Приютинская, 13, Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва.

12.00 – чемпионат по настольным играм среди учащейся молодежи

Ломоносовского района «Из он-лайна в офф-лайн», посвященный

Всемирному Дню без интернета и Году ЗОЖ в Ленинградской области.

Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Большая Ижора, Приморское шоссе, 15, районный центр культуры и молодежных инициатив.

12.00 – спортивный праздник «День хоккея!» и массовые катания на коньках, игры на коньках.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Кузьмоловский, ул. Спортивная, 1, хоккейная площадка.

12.00 – открытое первенство города Всеволожска и Всеволожского района по мини-хоккею с мячом среди детско-юношеских команд.

Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.

12.00 – первенство Ленинградской области по хоккею (команды 2007-2008 годов рождения).

Матч между командами «Ямбург» (Кингисепп) и «Шайба» (Санкт-Петербург).

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2, ледовая арена «Олимп».

14.00 – презентация книжной иллюстративной выставки «Театральный Выборг».

Выставка посвящена 120-летию основания первого профессионального театра в Карелии – Финского провинциального театра.

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, 4, библиотека Алвара Аалто, лекционный зал.

15.00 – 46-й фестиваль «Линарес» по классическим шахматам.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Театральная, д. 12, шахматный клуб «Вертикаль».

15.00 – спортивный праздник «День зимних видов спорта».

Ленинградская область, город Луга, Заречный парк.

15.00 – концерт «Вместе с песней» народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «Кумушки», посвященный 30-летию коллектива.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30, Дворец культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.

15.00 – концерт учащихся и преподавателей отделения духовых инструментов Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 13, концертный зал Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.

16.00 – кукольное представление по мотивам балета Игоря Стравинского «Петрушка».

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека Алвара Аалто, лекционный зал.

9 – 10 февраля

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения и обучающихся образовательных организаций.

Выполнение нормативов по одиннадцати возрастным группам. Соревнования по стрельбе из электронного оружия по восьми группам.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д. 18 А, центр культуры и досуга.

9 – 10 февраля

Первенство Ленинградской области по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Советская, д. 45, спортивный клуб «Спарта».

10 февраля

10.00 – открытое первенство Подпорожского района по мини-футболу среди мужских команд.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, 13А, физкультурно-оздоровительный комплекс «Важины».

10.00 – турнир по боевому самбо, посвященный 75-й годовщине освобождения города Луги от фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 38А, спортивно-молодежный центр.

11.00 – традиционный открытый юношеский турнир по дзюдо «Крепыш».

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Ленинградская область, д. 5, спортивный комплекс «Малахит».

11.00 – первенство Подпорожского района по классическим шахматам.

Первенство проводится среди взрослого населения и обучающихся образовательных учреждений. Турнир проходит по круговой системе по правилам ФИДЕ для «классики».

Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, 2, культурно-досуговый комплекс.

11.00 – кукольный спектакль «Тайна пропавшего букваря».

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, культурно-досуговый комплекс.

11.30 – конкурс чтецов, посвященный Дню памяти А. С. Пушкина.

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, 50, городская библиотека имени Я. И. Бередникова.

12.00 – программа «уДачник с Н. Мельниковой».

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр «Тэффи».

12.00 – районный конкурс учащихся по классу баяна и аккордеона «Снежная карусель».

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок имени Морозова, ул. Культуры, д. 4, Детская школа искусств.

12.00 – массовые соревнования по лыжным гонкам «Ореховская двадцатка».

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, ул. Советов, база ВИФК.

13.00 – онлайн-программа, посвященная дню памяти А. С. Пушкина.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр «Тэффи».

13.00 – чемпионат Ленинградской области по хоккею среди мужских команд.

Матч между командами «Фаворит» (Выборг) и «Форвард» (Лодейное Поле).

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, хоккейная коробка стадиона «Авангард».

13.30 – открытое первенство Ленинградской области по хоккею среди детско-юношеских команд (2009 – 2010 годов рождения).

Матч между командами ХК «Кириши» (Кириши) и ХК «Красные медведи» (Санкт-Петербург). Вход свободный.

Ленинградская область, город Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 24 Б, ледовая арена «Кириши».

14.00 – первенство Ленинградской области по хоккею (команды 2005-2006 годов рождения).

Матч между командами «Ямбург» (Кингисепп) и «Добрыня» (Санкт-Петербург).

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2, ледовая арена «Олимп».