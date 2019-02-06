В МФЦ можно оформить биометрический загранпаспорт

06.02.2019 13:31

Услуга по оформлению заграничных паспортов граждан РФ с биометрическими данными стартовала в МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области. Первым центром, начавшим реализацию проекта, стал филиал МФЦ «Всеволожский». В ближайшее время предоставление услуги начнется в других отделениях многофункционального центра, на очереди МФЦ в Выборге и Сосновом Бору, сообщили нам в пресс-службе ведомства.