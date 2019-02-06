► 460 тысяч человек пройдут диспансеризацию в 47 регионе
06.02.2019 10:21
В Год здорового образа жизни в Ленинградской области расширена программа диспансеризации. Медицинские учреждения региона готовы принять на профосмотр более 460 тысяч человек. Это 37% от общего количества жителей области. В Выборге диспансеризацию можно пройти в городской поликлинике. Для этого, в первую очередь, нужно обратиться в отделение профилактики на первом этаже...
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