По «государевой дороге» скоро повезут гостей 47 региона

05.02.2019 14:12

Новый туристический маршрут познакомит гостей Ленинградской области с историей Российского императорского дома.

Межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога» объединит Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

Первой остановкой станет вокзал Николаевской железной дороги в Любани. Эта дорога была построена в 1850 году для обеспечения железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Москвой.

Вторая остановка – храм святых апостолов Петра и Павла. В 1894 году на станции Любань на 40 минут останавливался траурный поезд с телом императора Александра III в сопровождении о. Иоанна Кронштадтского.

Далее по маршруту – Тосненский историко-краеведческий музей, расположенный в бывшем купеческом особняке. Здесь проживала семья Смолиных, молодая хозяйка которых – Мария Смолина, была взята в царские покои в качестве кормилицы будущего императора Николая II.

Также в Тосненском районе туристы познакомятся с усадьбой «Марьино» – родовым имением графов Строгановых, с 1845 – князей Голицыных, с 1841 – майоратное имение.

В поселке Лисино-Корпус, который пролегает по маршруту, находится учебный музей российского лесоводства. Коллекции двух залов музея посвящены истории императорских и великокняжеских охот в Лисино в период с 1846 по 1916 годы. Российский император Александр II часто посещал Лисинские охотничьи угодья.

В Гатчинском районе туристы познакомятся с историей Гатчинского и Приоратского дворцов, а также с Павловским собором.

В настоящее время идет работа над проектом, разрабатывается дорожная карта, готовится соглашение о сотрудничестве с другими регионами.