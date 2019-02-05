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«Наставник 47» поможет активной молодёжи

05.02.2019 11:47

Nastavnik 4727 участников проекта «Наставник 47» - школьники и студенты - разрабатывают и реализуют свои проекты под руководством десяти наставников – профессионалов своего дела. В качестве наставников выступают представители правительства Ленинградской области и предприниматели.
Наиболее активными стали ребята из Приозерского, Всеволожского, Гатчинского районов. Четверо из них уже реализуют свои проекты совместно с первым наставником проекта – заместителем председателя областного правительства Дмитрием Яловым.
Первый проект направлен на обучение учеников младших классов и дошкольников основам химии.
Благодаря второму проекту будет составлен реестр площадок в каждом поселении, на базе которых возможна реализация бизнес- и социальных проектов.
Третий вовлекает детей из ресурсных центров Ленинградской области в социально-культурную деятельность путем организации и постановки спектаклей. Ближайший спектакль пройдет с участием воспитанников Выборгского ресурсного центра.
Еще один проект направлен на создание консультационно-совещательного органа из числа активных старшеклассников, которые принимают участие в работе исполнительной власти, чтобы представлять интересы сверстников.
На сегодня к числу наставников присоединились: председатель комитета по социальной защите населения Людмила Нещадим и генеральный директор электросетевой компании Ленинградской области АО «ЛОЭСК» Дмитрий Симонов.

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