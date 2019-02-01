01.02.2019 15:40

2 и 3 февраля в Ленинградской области состоится III Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима — 2019» и XXI Международный Токсовский лыжный марафон, в Гатчине пройдет музыкально-поэтический фестиваль «Калейдоскоп творческой души», в Бокситогорске жители встретятся с олимпийскими чемпионами и побегут на лыжах.

2 февраля

10:00 – первенство СЗФО по тхэквондо.

Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3А, физкультурно-оздоровительный комплекс.

10:00 — турнир по настольному теннису среди муниципальных служащих.

Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д. 1В, спортивный комплекс.

10:00 — проведение кубка по хоккею с шайбой среди мужских команд, посвященного Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Кобралово, ул. Лесная, 1.

11:00 — III Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима — 2019».

Участники фестиваля — дворовые команды и представители школьных спортивных клубов из всех районов Ленинградской области, 36 регионов России, а также Словакии и Эстонии. Команды сыграют в хоккей в валенках, футбол на снегу и хоккей с мячом.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, горнолыжный курорт «Охта Парк».

11:00 — XXI Международный Токсовский лыжный марафон.

Ленинградская область, Всеволожский район, город Токсово, ул. Санаторная, д. 36, база СКА.

11:30 — игровая программа для детей на улице «Выходи гулять».

Ленинградская область, город Волхов, пр. Волховский, 53, парк 40-летия ВЛКСМ.

12:00 — торжественно-траурный митинг, посвященный 75-летию освобождения Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Сланцы, воинский мемориал «Северная окраина».

12:00 — Всероссийские соревнования «Белая ладья – 2019». Муниципальный этап.

Ленинградская область, Выборг, ул. Мира, 23, Шахматный клуб.

12:00 — чемпионат Волховского района по мини-футболу среди мужских команд.

Ленинградская область, город Волхов, ул. Борисогорское Поле, 4, физкультурно-оздоровительный комплекс «Левобережный».

12:00 — День сурка в Ленинградской области.

Семейный дуэт сурков Фила и Анфисы озвучит самый точный прогноз наступающей весны.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Шадырицы, контактный зоопарк «Приют Белоснежки».

14:00 — открытие выставки картин петербургской художницы Галины Вишнивецкой. Спектакль «Мечта» в исполнении Молодежного театра города Выборга.

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, 4, библиотека А. Аалто, лекционный зал.

14:00 — тематический вечер, посвященный Даниилу Гранину. Просмотр фильма из фонда Президентская библиотека имени Бориса Ельцина.

Ленинградская область, Выборг, ул. Пионерская, 4, межпоселенческая библиотека Выборгского района.

14:00 — музыкально-поэтический фестиваль «Калейдоскоп творческой души».

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Володарского, 17, городская библиотека им. А.И. Куприна.

15:00 — концерт «Марьины напевы» с участием ансамбля народной песни «Марья» и ансамбля русских народных инструментов «Настроение».

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 13, концертный зал Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.

16:00 — турнир по настольным играм.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, 39, библиотека-социокультурный центр «Тэффи».

17:00 — встреча с олимпийскими чемпионами по легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону и фигурному катанию: Любовь Мухачева, Любовь Егорова, Татьяна Казанкина, Оксана Казакова, Юрий Кашкаров.

Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Комсомольская, 5а, Дворец культуры.

18:30 — отчетный концерт образцового самодеятельного танцевально-спортивного коллектива «Ариель».

Ленинградская область, Выборг, пр. Ленина, 20, Дом культуры.

19:00 — вечер фортепианной музыки. Выступают: солистка Мариинского театра Ирина Васильева и лауреат международных конкурсов Артур Церр.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чкалова, 66, детская музыкальная школа имени М.М. Ипполитова-Иванова.

2 — 3 февраля

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения и обучающихся образовательных организаций Винницкого сельского поселения Подпорожского района.

Выполнение нормативов пройдет по одиннадцати возрастным группам. Соревнования по стрельбе из электронного оружия и дартса — по восьми группам.

Ленинградская область, Подпорожский район, село Винницы, ул. Советская, 70.

3 февраля

10:00 — первенство города по настольному теннису среди спортсменов старше 40 лет, посвященное Дню освобождения города Луги от фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, 77, спортивно-молодежный центр.

10:30 — XVI соревнования по лыжным гонкам на призы Олимпийской чемпионки Любови Мухачевой.

Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Комсомольская, 5А, Дворец культуры.

11:00 — первенство Ленинградской области по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет.

Ленинградская область, Выборг, ул. Выборгская, 42.

11:00 — кукольный спектакль «Лиса и заяц».

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, культурно-досуговый комплекс.

11:00 — проведение первенства города Гатчины по рукопашному бою среди детей младшего возраста «Свободный стиль».

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша,14, физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена».

12:00 — детская конкурсно-игровая программа «Зимушка-зима!».

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».

12:00 — развлекательная программа для детей и родителей «Февральские затеи».

Ленинградская область, город Тихвин, площадь Свободы.

12:00 — благотворительные игры по хоккею, посвящённые 75-летию освобождения Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Кингисепп, 7-й микрорайон, ледовая арена «Олимп».

14:00 — молодежная акция «Территория без сквернословия», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой в рамках проекта «ДоброОтряд».

Ленинградская область, Выборг, Красная площадь, Рыночная площадь.

14:00 — праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине освобождения Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, культурно-досуговый комплекс.

14:00 — открытие художественной выставки живописных работа Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Володарского,17, городская библиотека им. А. И. Куприна.

14:00 — спортивно-патриотическая игра «Зарница Победы», посвященная 75-летию со дня освобождения Сланцевского района от немецких захватчиков.

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Партизанская, 17, парк культуры и отдыха.