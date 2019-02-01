В 47 регионе объявлен конкурс "Гимн детства"

01.02.2019 15:20

В рамках ежегодных областных мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей, объявлен музыкальный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Гимн детства». В конкурсе могут принять участие юные жители Ленинградской области в возрасте от 6 до 18 лет (творческие коллективы, а также отдельные исполнители).

Конкурсные работы принимаются в трех номинациях:

- текст «Гимна детства»;

- мелодия «Гимна детства»;

- готовое музыкальное произведение (текст, музыка, исполнение, аранжировка).

С 21 января до 5 апреля необходимо подать заявки на участие и конкурсные работы в оргкомитет по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

1 июня в рамках Фестиваля детства состоится торжественное награждение победителей.