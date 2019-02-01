Прямая телефонная линия губернатора с жителями пройдет 4 февраля
В понедельник, 4 февраля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона. Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.
Номера телефонов для звонков:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок бесплатный.
+7(81361) 3-15-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.