Прямая телефонная линия губернатора с жителями пройдет 4 февраля

01.02.2019 15:14

В понедельник, 4 февраля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона. Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок бесплатный.

+7(81361) 3-15-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.