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Акция «ЗОЖ: здоровые зубы» пройдет в 47 регионе в День стоматолога

30.01.2019 17:24

Dentist Tooth9 февраля - в День стоматолога - в Ленинградской области пройдет акция «ЗОЖ: здоровые зубы». Стоматологические клиники Ленинградской области проведут бесплатные профилактические осмотры. К акции, приуроченной к тематическому Году здорового образа жизни, присоединились как государственные, так и частные клиники.

«Профилактика – лучший способ избежать зубной боли и страха при лечении зубов. 9 февраля во всех клиниках, присоединившихся к акции, любой обратившийся сможет бесплатно пройти диагностику и получить рекомендации по необходимости стоматологического лечения и гигиене полости рта», – рассказал председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

В Выборгском районе к акции «ЗОЖ: здоровые зубы» присоединились:
- Рощинская больница (пос. Рощино, ул. Садовая, 2, пом.1, стоматологический кабинет); время работы 9 февраля с 08.00 до 14.00;
- Приморская больница (г. Приморск, Набережная Лебедева, 8, каб. № 12);
- стоматологическая клиника ООО «Атлантиус» (г. Выборг, ул. Сторожевой Башни, 10).
Прием пациентов 9 февраля 2019 года будет осуществляться по предварительной записи; телефон 8 (999) 022-15-36; 8 (813-78) 31-200.

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