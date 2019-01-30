QR-код поможет спасти чью-то жизнь

30.01.2019 13:01

Ленинградская область внедряет технологии QR-кодов при оказании первой доврачебной помощи пожилым людям.

Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал первым в области, где подопечные пользуются специальными браслетами с QR-кодом. Теперь выйти за пределы дома-интерната можно только с надетым на руку силиконовым браслетом, в котором содержится краткое руководство по оказанию первой доврачебной помощи для больных с хроническими заболеваниями (деменция, эпилепсия, сахарный диабет).

Помочь пожилому человеку сможет любой прохожий. Для этого необходимо навести камеру мобильного телефона на QR-код браслета, после чего на экране высветится инструкция о первой помощи пострадавшему. Далее надо следовать этой инструкции до прибытия скорой помощи.

На сегодняшний день разработано три вида браслетов с QR-кодом: для домов престарелых, для людей, находящихся в группе риска, и для индивидуального использования (заносятся данные по желанию владельца).

Специалисты поискового отряда «Лиза Алерт» считают, что такие браслеты незаменимы в оказании помощи людям с болезнью Альцгеймера, но при этом стоит помнить и об элементарных правилах: люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны носить с собой записку, где будет указано заболевание, а также домашний адрес и номер телефона, по которому можно связаться с родственниками.

Источник: пресс-служба правительства Ленинградской области