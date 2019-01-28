В Ленинградской области развивается сеть гериатрических отделений

28.01.2019 15:03

В Морозовской городской больнице (Всеволожский район) открывается новое гериатрическое отделение на 30 коек. Помещение для него было отремонтировано за счет собственных средств Всеволожской клинической межрайонной больницы. В конце января отделение, предназначенное для лечения тех, кому за 60, примет первых пациентов. В марте-апреле на базе отделения планируется открыть палату интенсивной терапии и реанимации. В Морозовской больнице ведёт приём гериатр, организована работа выездных медицинских бригад для патронажа маломобильных пациентов.

Выездные бригады и гериатрические кабинеты работают и в других учреждениях области,в том числе в Выборгском. Специальное обучение с применением современных методик прошли свыше ста врачей и медицинских сестер.