► 47 регион намерен расстаться с вредными привычками
В Год здорового образа жизни Ленинградская область отказывается от вредных привычек. Губернатор Александр Дрозденко внес на рассмотрение парламента законопроект, запрещающий торговлю спиртным в розлив в ночные часы.
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