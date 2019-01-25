► 47 регион намерен расстаться с вредными привычками

25.01.2019 17:21

В Год здорового образа жизни Ленинградская область отказывается от вредных привычек. Губернатор Александр Дрозденко внес на рассмотрение парламента законопроект, запрещающий торговлю спиртным в розлив в ночные часы.

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