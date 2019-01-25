Зам. председателя областного правительства по строительству играет в хоккей

25.01.2019 16:56

К #марафон365 присоединяются и чиновники. Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин играет в хоккей с десяти лет. В прошлом году в составе команды «Флагман» он стал обладателем Кубка Крутова — престижной награды Ночной хоккейной лиги. За победу в турнире ленинградская хоккейная команда получила от Министерства спорта РФ грант в размере 100 млн рублей на строительство новой ледовой арены в регионе. Этот спортивный объект будет построен в Рощино, рядом со стадионом, где тренировалась во время ЧМ-2018 сборная Хорватии по футболу.

Детские хоккейные секции в Ленинградской области работают в Лодейном Поле, Киришах, Кингисеппе, Коммунаре, в деревне Старой, в поселке им. Морозова, Кузьмолове (Всеволожский район), Новоселье (Ломоносовский район).

Строится крытый каток с искусственным льдом в Выборге, проектируется ледовая арена с трибуной для зрителей на 200 мест в Тосно.

Фото: lenobl.ru