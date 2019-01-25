В 47 регионе госучреждения, трудоустраивающие подростков, смогут претендовать на грант

25.01.2019 11:00

Ленинградская область выделит субсидии организациям, трудоустраивающим подростков. Такая мера используется в регионе впервые.

Конкурс на гранты проводится среди госучреждений, готовых трудоустроить подростков, которые хотят поработать в свободное от учебы время. Гранты будут выдаваться в форме субсидий. На эти цели Комитет по труду и занятости планирует направить около 30 млн рублей.

Полученные средства можно будет расходовать только на заработную плату подростков от 14 до 18 лет, временно оформленных на работу по направлению Биржи труда.

При распределении субсидий комиссия будет оценивать характер временного трудоустройства подростков, полученные ими профессиональные навыки, социальную значимость работы, ее продолжительность, размер заработной платы, количество трудоустроенных. На основании этих критериев будет определяться размер субсидии.