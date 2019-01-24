24.01.2019 17:05

26 и 27 января в городах и поселках Ленинградской области пройдет массовая региональная патриотическая акция #75помнимблокада, посвящённая 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Ломоносовском районе состоится военно-историческая реконструкция «Январский гром», в театре «На Литейном» пройдут #ДИАЛОГИНАЛИТЕЙНОМ, в Сланцах в День без интернета всех ждут на «Зимний марафон», в Тихвине стартует «Тихвинский марафон» — соревнования по лыжным гонкам классическим ходом.

26 января

10:00 — первенство Ленинградской области по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет, юниоров и юниорок 15-17 лет.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок имени. Морозова, ул. Чекалова, 3А, физкультурно-оздоровительный комплекс.

10:30 — ХХ городской турнир среди команд ветеранов мужских 45+ и женских 40+ по волейболу.

Ленинградская область, Выборг, ул. Приморская, 41, спортивно-зрелищный комплекс с бассейном.

11:00 — торжественно-траурный митинг на воинском захоронении «Мы этой памяти верны».

Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, ул. Песочная, д. 14, воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 гг.

11:30 — флешмоб #75помнимблокада.

Ленинградская область, город Кировск, ул. Набережная, 15А, культуры и отдыха.

13:00 — военно-историческая реконструкция «Январский гром». Мероприятие посетит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В реконструкции одноименной операции, которая положила начало освобождению осажденного Ленинграда, примут участие около 600 представителей военно-исторических клубов из России и ближнего зарубежья. Это самая масштабная военно-историческая реконструкция на Северо-Западе России! Зрители увидят артиллерийские орудия различных типов и калибров, воссозданные руками энтузиастов региона. Вокруг поля боя будут развернуты лагеря советской армии с интерактивными выставками быта солдат и оружия Победы.

Программа:

11:00 — работа интерактивного выставочного пространства: военно-полевого лагеря с полевым пунктом связи, лагерями солдат различных родов войск и штаба армии вермахта, выставка военной техники;13.00 — военно-историческая реконструкция «Январский гром».

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Порожки, мемориал «Январский Гром».

13:00 — чемпионат Ленинградской области среди мужских команд по хоккею.

Матч между командами «Фаворит» (Выборг) и «Волхов» (Волхов).

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион «Авангард».

14:00 — первенство города по спортивному ориентированию на лыжах.

Мероприятие в рамках #годаЗОЖ в Ленинградской области.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, район городского пляжа.

15:00 — День студента.

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, Всеволожский агропромышленный техникум.

15:00 — литературно-музыкальный вечер «Память сильнее времени», посвященный 75-летию со Дня полного снятия блокады Ленинграда. Музыкально-литературная композиция с участием творческих коллективов, чтение стихов и хореографические постановки.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной,18А, центр культуры и досуга.

15:00 — районный турнир по шахматам «Дорога Жизни — 2019», посвященный 76-й годовщине операции «Искра» и 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Ленинградская область, город Всеволожск, пр. Христиновский, д. 85/3.

16:00 — #ДИАЛОГИНАЛИТЕЙНОМ.

Творческая встреча с писателями Рейном Раудом (Эстония) и Евгением Водолазкиным (Россия).

Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 51, областной театр «На Литейном».

16:00 — концертная программа творческих коллективов этно-культурного комплекса «Вереск».

Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя…», посвящённый 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека Алвара Аалто, лекционный зал.

17:00 — игровая программа «Зимний марафон», посвящённая Международному Дню без интернета.

В программе: игры в снежки, волейбол и бадминтон на снегу, катания с горки.

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Ленина, д. 19Б.

19:00 — показ видеозаписи балета «Лебединое озеро» в 3D формате.

Киномероприятие, посвященное композитору Петру Чайковскому.

Ленинградская область, город Луга, пр. Володарского, 5, киноцентр «Смена».

20:00 — музыкальный фестиваль «Джамп!».

Вход свободный.

Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира, 15, молодежно-досуговый центр «Восход».

27 января

10:30 — соревнования по лыжным гонкам «Тихвинский марафон». Классический ход.

Мероприятие откроет областная патриотическая акция «#75помнимблокада».

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 2, биатлонно-лыжный комплекс.

11:00 — митинг, посвященный 75-й годовщиной освобождения Ленинграда от фашистской блокады, — областная патриотическая акция #75помнимблокада.

Ленинградская область, город Кириши, мемориал «Памяти павших».

11:00 — торжественная памятная акция, посвященная 75-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

Ленинградская область, Всеволожский район, 39-й километр Дороги Жизни, памятник Разорванное Кольцо.

11:00 — соревнования по плаванию среди смешанных команд предприятий, организаций, коллективов учреждений Подпорожского района «Рождественские заплывы».

Девушки и женщины проплывут в вольном стиле 25 метров, юноши и мужчины — 50 метров. В программе соревнований также эстафета среди команд 2х25 метров и 3х50 метров вольным стилем.

Ленинградская область, город Подпорожье, ул. Волкова, 28, физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь».

11:00 — финал командного районного первенства по шахматам «Белая ладья» среди юношей и девушек 2005 года рождения и моложе.

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, 77, шахматный клуб «Гамбит».

12:00 — 50-й традиционный зимний марафон «Дорога Жизни», посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Ленинградская область, Всеволожский район, 39-й километр Дороги Жизни, памятник Разорванное Кольцо.

12:00 — акция «Солдатская каша», просмотр документального фильма «Непокоренные».

Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира, 15, молодежно-досуговый центр «Восход».

12:00 — соревнования по общей физической подготовке среди мальчиков и девочек 2007-2010 года рождения.

Ленинградская область, город Луга, ул. Победы, 14, спортивный зал «Спартак».

12:30 — областная патриотическая акция «#75помнимблокада», посвящённая 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, 12, площадь у торгово-развлекательного комплекса «Галактика».

13:00 — памятная акция #75помнимблокада.

Ленинградская область, Выборг, площадь Выборгских полков.

13:00 — вручение памятных знаков ветеранам в честь 75-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По завершении награждения концерт симфонического оркестра.

Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 110, Дом культуры.

13:00 — акция #75помнимблокада, посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Комсомольская, 5а, площадь перед Дворцом культуры.

13:00 — патриотическая акция #75помнимблокада.

Ленинградская область, город Кингисепп, Октябрьский бульвар, пешеходная зона.

14:00 — мероприятие, посвященное 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «Да будет мерой чести Ленинград!».

Программа мероприятия:

театрализованный пролог;

поздравление от почетных гостей;

вручение памятных знаков блокадникам;

концерт.

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, культурно-досуговый комплекс.

15:00 — концерт «Пусть мерой чести будет Ленинград», посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ленинградская область, город Тихвин, площадь Свободы, 1, Дом культуры.