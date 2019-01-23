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Весной 94 молодые семьи получат сертификаты на покупку жилья в Ленобласти

23.01.2019 16:38

Domik na TravkeКомитет по строительству Ленинградской области приступает к распределению субсидий на приобретение жилья молодым семьям.

Денежные средства в объеме 111,1 млн рублей поступят в 11 районов региона. 10 процентов от общего объема ассигнований - из федерального бюджета, остальные средства - из областного.

Уже весной 94 молодые семьи из Лодейнопольского, Гатчинского, Волховского, Подпорожского, Бокситогорского, Лужского, Приозерского, Кингисеппского, Кировского, Сланцевского и Тихвинского районов смогут получить социальные выплаты на строительство или покупку нового жилья. Реализовать сертификат необходимо будет в течение семи месяцев.

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