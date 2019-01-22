Портал «Народная экспертиза» даёт ответы на все вопросы

22.01.2019 14:46

Интернет-портал «Народная экспертиза» помогает жителям 47 региона решать проблемы своих населенных пунктов. При помощи геоинформационной системы, оснащенной интерактивной картой, граждане могут сообщать о проблемах в сфере экологии и благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства, а также оперативно получать ответы и отслеживать ход рассмотрения сигналов.

В 2018 году на портал поступило около 700 обращений. Основная масса вопросов (53%) касалась состояния дорог и улиц, свалок и мусора (20%), дворов (20%). Каждый обратившийся получил ответ на свою жалобу.

Портал «Народная экспертиза» работает под контролем Общественной палаты Ленинградской области.

«Портал полностью отвечает миссии Общественной палаты как связующей силы в диалоге жителей и власти. Целевой показатель «Народной экспертизы» – ответить на все вопросы граждан со скоростью реакции на сигнал от нескольких часов до суток», – отметил вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов.