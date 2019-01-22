Портал «Народная экспертиза» даёт ответы на все вопросы
Интернет-портал «Народная экспертиза» помогает жителям 47 региона решать проблемы своих населенных пунктов. При помощи геоинформационной системы, оснащенной интерактивной картой, граждане могут сообщать о проблемах в сфере экологии и благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства, а также оперативно получать ответы и отслеживать ход рассмотрения сигналов.
В 2018 году на портал поступило около 700 обращений. Основная масса вопросов (53%) касалась состояния дорог и улиц, свалок и мусора (20%), дворов (20%). Каждый обратившийся получил ответ на свою жалобу.
Портал «Народная экспертиза» работает под контролем Общественной палаты Ленинградской области.
«Портал полностью отвечает миссии Общественной палаты как связующей силы в диалоге жителей и власти. Целевой показатель «Народной экспертизы» – ответить на все вопросы граждан со скоростью реакции на сигнал от нескольких часов до суток», – отметил вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов.
Более старые статьи:
- В прошлом году МФЦ в Ленобласти предоставил более 4 миллионов услуг
- Музейная акция «За блокадным кольцом» стартовала в Ленобласти
- ► Субсидии для улучшения надоев разработали в Ленобласти
- ЛОКБ оснастили современным медицинским оборудованием
- Подвиг защитников блокадного Ленинграда вспоминают сегодня в 47 регионе
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Выставка «Lentravel-2014» пройдет в Санкт-Петербурге 25 – 26 апреля
- Военно-исторический фестиваль «За Ленинград! Выборг взят!» пройдет в воскресенье на Батарейной горе
- В Ленобласти стали больше рожать и реже разводиться
- Выборгских школьников пенсионной грамотности научат смолоду
- В Ленобласти не разрешат создавать новые карьеры до конца 2020 года