Музейная акция «За блокадным кольцом» стартовала в Ленобласти

22.01.2019 12:15

Музеи Ленинградской области запустили в социальных сетях акцию «За блокадным кольцом», посвященную 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда. Каждый день один из музеев представляет экспонат, который хранится в его коллекции. За каждым предметом — судьба человека или целой семьи.

Так, музей «Кобона: Дорога Жизни» рассказал об инженере Симоне Гельберге, проектировавшем Дорогу жизни. Архив Гельберга содержит множество редких чертежей, схем инженерных сооружений Дороги жизни, карандашных набросков. Особую ценность представляют дневники художника, где день за днем он описывал будни ледовой трассы.

В фондах Лужского историко-краеведческого музея хранится восемь зарисовок о жизни блокадного Ленинграда художника Николая Пашко. Работы выполнены в технике черной акварели с белилами.

Сотрудники Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея рассказали о работах известного петербургского художника, живописца, графика, мастера акварельного портрета, книжного иллюстратора Константина Рудакова, созданных в блокадном Ленинграде. В годы войны художник создал серию портретов бойцов ПВО, работал над театральными декорациями, выполнял панно для площадей и улиц Ленинграда.