В понедельник губернатор пообщается с жителями региона

18.01.2019 16:55

21 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16:00 до 17:00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона. Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок бесплатный.

+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.