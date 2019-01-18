18.01.2019 11:28

19 и 20 января в Ленинградской области состоится Всероссийский «День снега – 2019», в Тихвине пройдет тематический концерт «Дети в мире старинной музыки», в Гатчине – благотворительный концерт народного коллектива молодежной капеллы «Гармония», верующие отпразднуют Крещение Господне.

19 января

10:45 – открытое первенство Бокситогорского района по лыжным гонкам – открытие зимнего сезона 2019 года.

Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ул. Спортивная, д. 3, плавательный бассейн.

11:00 – проведение открытого турнира по волейболу среди смешанных команд, посвященного памяти главы Гатчинского района и города Гатчины, почетного гражданина Ленинградской области С. С. Богданова.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14, физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена».

11:30 – игровая программа для детей в парке имени 40-летия ВЛКСМ. Конкурс снеговиков и снежных фигур.

Ленинградская область, город Волхов, пр. Волховский, д. 53, парк 40-летия ВЛКСМ.

13:00 – тематический концерт «Дети в мире старинной музыки».

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон,43, детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

13:00 – вечер-диалог «Там, за чертой Блокады» для клуба «Общество любителей старого Тихвина».

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, 50, городская библиотека имени Я. И. Бередникова.

14:00 – танцевальная программа «Для тех, кто молод душой».

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, 1, Дом культуры.

14:00 – традиционные соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти тренера по лыжным гонкам О. В. Федорова – 2019».

Ленинградская область, город Гатчина, Орлова роща, старт на пересечении улиц Крупской и Константинова.

14:00 – районный фольклорный фестиваль «Рождественское сияние» (в рамках XIII Всеволожского районного фестиваля православной культуры).

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Московская, 6, культурно-досуговый центр «Южный».

15:00 – концерт солистов ансамбля «Весенние проталинки».

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 13, концертный зал дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.

19:00 – благотворительный концерт народного коллектива молодежной капеллы «Гармония» имени И. В. Рогановой в рамках XIX Рождественского благотворительного фестиваля духовной музыки «Христос рождается, славите!».

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чкалова, д. 66, детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова.

Крещенские купания в Ленинградской области. Спасательные службы региона убедительно просят жителей и гостей области соблюдать меры безопасности.

20 января

10:00 – открытый кубок Всеволожского района по современным танцам и спортивной хореографии.

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Межевая, д. 14, лицей №1.

11:00 – соревнования по лыжным гонкам «25 верст Орловой рощи».

Ленинградская область, город Гатчина, Орлова роща.

11:00 – конкурс снежных фигур.

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».

11:00 – кукольный спектакль «Госпожа Метелица».

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40, культурно-досуговый комплекс.

11:00 – Всероссийский «День снега – 2019» в Ленинградской области.

Программа:

11:00 – церемония открытия;

11:15 – горнолыжный спорт (слалом-гигант);

12:00 – «Снайпер»;

12:30 – «Перетягивание каната»;

12:30 – развлекательные игры для участников;

13:45 – церемония награждения победителей и призеров;

18:00 – соревнования по фристайлу (слалом-гигант).

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Юкки, Ленинградское шоссе, д. 90, территория спортивного комплекса «Юкки».

12:00 – межмуниципальные лыжные гонки «Вифковская тридцадка», приуроченные к Всероссийскому Дню снега.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, ул. Советов, база ВИФК.

12:00 – первенство Подпорожского района по классическим шахматам.

Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, 2, культурно-досуговый комплекс.

14:00 – музыкально-поэтический экспромт.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 13, концертный зал дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.

15:00 – вечер памяти Стеллы Петрачковой «Горит, горит ее звезда».

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 1, Дом культуры.

15:00 – праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине прорыва и 75-летию снятия блокады Ленинграда в исполнении студентов музыкально-педагогического училища №3 (Санкт-Петербург).

Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, д. 1, музей-усадьба «Рождествено».