Выходные в Ленинградской области — 19 и 20 января
19 и 20 января в Ленинградской области состоится Всероссийский «День снега – 2019», в Тихвине пройдет тематический концерт «Дети в мире старинной музыки», в Гатчине – благотворительный концерт народного коллектива молодежной капеллы «Гармония», верующие отпразднуют Крещение Господне.
19 января
10:45 – открытое первенство Бокситогорского района по лыжным гонкам – открытие зимнего сезона 2019 года.
Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ул. Спортивная, д. 3, плавательный бассейн.
11:00 – проведение открытого турнира по волейболу среди смешанных команд, посвященного памяти главы Гатчинского района и города Гатчины, почетного гражданина Ленинградской области С. С. Богданова.
Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14, физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена».
11:30 – игровая программа для детей в парке имени 40-летия ВЛКСМ. Конкурс снеговиков и снежных фигур.
Ленинградская область, город Волхов, пр. Волховский, д. 53, парк 40-летия ВЛКСМ.
13:00 – тематический концерт «Дети в мире старинной музыки».
Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон,43, детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
13:00 – вечер-диалог «Там, за чертой Блокады» для клуба «Общество любителей старого Тихвина».
Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, 50, городская библиотека имени Я. И. Бередникова.
14:00 – танцевальная программа «Для тех, кто молод душой».
Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, 1, Дом культуры.
14:00 – традиционные соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти тренера по лыжным гонкам О. В. Федорова – 2019».
Ленинградская область, город Гатчина, Орлова роща, старт на пересечении улиц Крупской и Константинова.
14:00 – районный фольклорный фестиваль «Рождественское сияние» (в рамках XIII Всеволожского районного фестиваля православной культуры).
Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Московская, 6, культурно-досуговый центр «Южный».
15:00 – концерт солистов ансамбля «Весенние проталинки».
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 13, концертный зал дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.
19:00 – благотворительный концерт народного коллектива молодежной капеллы «Гармония» имени И. В. Рогановой в рамках XIX Рождественского благотворительного фестиваля духовной музыки «Христос рождается, славите!».
Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чкалова, д. 66, детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова.
Крещенские купания в Ленинградской области. Спасательные службы региона убедительно просят жителей и гостей области соблюдать меры безопасности.
20 января
10:00 – открытый кубок Всеволожского района по современным танцам и спортивной хореографии.
Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Межевая, д. 14, лицей №1.
11:00 – соревнования по лыжным гонкам «25 верст Орловой рощи».
Ленинградская область, город Гатчина, Орлова роща.
11:00 – конкурс снежных фигур.
Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».
11:00 – кукольный спектакль «Госпожа Метелица».
Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40, культурно-досуговый комплекс.
11:00 – Всероссийский «День снега – 2019» в Ленинградской области.
Программа:
11:00 – церемония открытия;
11:15 – горнолыжный спорт (слалом-гигант);
12:00 – «Снайпер»;
12:30 – «Перетягивание каната»;
12:30 – развлекательные игры для участников;
13:45 – церемония награждения победителей и призеров;
18:00 – соревнования по фристайлу (слалом-гигант).
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Юкки, Ленинградское шоссе, д. 90, территория спортивного комплекса «Юкки».
12:00 – межмуниципальные лыжные гонки «Вифковская тридцадка», приуроченные к Всероссийскому Дню снега.
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, ул. Советов, база ВИФК.
12:00 – первенство Подпорожского района по классическим шахматам.
Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, 2, культурно-досуговый комплекс.
14:00 – музыкально-поэтический экспромт.
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 13, концертный зал дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.
15:00 – вечер памяти Стеллы Петрачковой «Горит, горит ее звезда».
Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 1, Дом культуры.
15:00 – праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине прорыва и 75-летию снятия блокады Ленинграда в исполнении студентов музыкально-педагогического училища №3 (Санкт-Петербург).
Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, д. 1, музей-усадьба «Рождествено».
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