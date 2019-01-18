18.01.2019 09:46

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!

18 января мы отмечаем одну из важнейших памятных дат – День прорыва фашистской блокады Ленинграда. С этим днём у всех, кто пережил ленинградскую блокаду, – связаны особые воспоминания. Он подарил надежду, укрепил веру в Победу, помог мобилизовать все силы для борьбы, для преодоления тех огромных бед, которыми сопровождалась жизнь в осаждённом городе.

Подвиг бойцов Ленинградского и Волховского фронтов стал возможным благодаря тому, что они чувствовали великую силу духа ленинградцев и знали, как важно для судеб сотен тысяч жителей сражающегося, непокорённого города появление надёжной связи с «большой землей».

Сегодня, в 76-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, призываю жителей региона почтить память павших героев операции «Искра», ленинградцев-блокадников, всех, кто отдал жизнь за нашу Великую Победу.

Низкий поклон ветеранам – участникам боёв, жителям блокадного Ленинграда, ленинградским партизанам, всем, на чью долю выпало жить и бороться в суровые годы войны.

Вечная слава защитникам Родины!

Вечная память павшим в боях за свободу Отечества!

Вечная память погибшим жителям блокадного Ленинграда!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко