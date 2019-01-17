В Ленинградской области идет подготовка к патриотической акции #75помнимблокада

17.01.2019 14:12

К 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады все районы области примут участие в памятной акции. Заявки на участие подали более 60 муниципальных образований.

27 января в 13:00 во всех поселениях Ленинградской области свыше 10 тысяч жителей выйдут на патриотическую акцию. Участники в каждом поселении составят фигуру, отражающую суть акции #75помнимблокада.

Видеосъемка и фотографии с акции будут выложены в социальных сетях с хештегом #75помнимблокада.