В Ленинградской области идет подготовка к патриотической акции #75помнимблокада
К 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады все районы области примут участие в памятной акции. Заявки на участие подали более 60 муниципальных образований.
27 января в 13:00 во всех поселениях Ленинградской области свыше 10 тысяч жителей выйдут на патриотическую акцию. Участники в каждом поселении составят фигуру, отражающую суть акции #75помнимблокада.
Видеосъемка и фотографии с акции будут выложены в социальных сетях с хештегом #75помнимблокада.
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