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Россиян предпенсионного возраста будут обучать новым профессиям

16.01.2019 11:45

Komitet po TruduБиржа труда Ленинградской области организует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста. (Предпенсионный возраст наступает за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно).
Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, обучение организовано в целях повышения конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста на рынке труда и продолжения трудовой деятельности - как на прежних рабочих местах, так и на новых.
Средний период обучения - 3 месяца. Обучение будет осуществляться бесплатно по профессиям, востребованным на рынке труда региона.
Для незанятых граждан предпенсионного возраста, ищущих работу, направленных на обучение биржей труда, в период занятий предусмотрена выплата стипендии. Её размер равен МРОТ и составляет 11 280 рублей.

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