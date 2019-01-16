В Ленинградской области подготовлены крещенские купели
Опубликован список безопасных купелей, в которых разрешены крещенские купания, традиционно проходящие в ночь с 18 на 19 января, накануне одного из двенадцати главных христианских праздников – Крещения Господня.
Обеспечивать безопасность верующих на водоемах Ленинградской области в местах массового купания будут спасатели МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасания на водах, а также бригады скорой помощи и полиция.
Организация купелей согласована с администрациями органов местного самоуправления, на территориях которых обустраиваются иордани; купальни прошли обследование специалистов Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ на соблюдение необходимых требований безопасности.
Спасательные службы Ленинградской области убедительно просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности во время крещенских купаний:
– купаться только в оборудованных местах;
– не употреблять алкоголь перед купанием;
– не окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания;
– перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько физических упражнений;
– запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;
– при купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать давку;
– будьте осторожны, держитесь за перила лестницы;
– не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;
– категорически запрещено подъезжать к купели на автотранспорте.
Список мест крещенских купаний на территории Ленинградской области
Бокситогорский район
- Бокситогорское ГП, д. Сенно, купель у Свято-Троицкого женского скита;
- Пикалевское ГП, г. Пикалево, р. Рядань, район спортивного комплекса тропа «Здоровье»;
- Большедворское СП, пос. Красный Броневик, оз. Дымское, Антониево-Дымский мужской монастырь;
- Ефимовское ГП, с. Сомино, р. Соминка, церковь Петра и Павла.
Волосовский район
- Каложицкое СП, д. Каложицы, р. Хревица, святой источник.
Волховский район
- Пашское СП, д. Надкопанье, р. Косопаша, приход Храма Рождества Христова.
Всеволожский район
- Щегловское СП, д. Щеглово, Щегловский парк, пруд;
- Куйвозовское СП, пос. Стеклянный, оз. Силанде, подъезд со стороны ул. Приозерная;
- Колтушское СП, д. Колтуши, оз. Колтушское;
- Колтушское СП, п. Воейково, оз. Безымянное;
- город Кудрово, ул. Ленинградская, р. Оккервиль;
- Новодевяткинское СП, д. Новое Девяткино, водоем по ул. Озерная д. 4;
- Юкковское СП, д. Юкки, оз. Тохколодское;
- Токсовское СП, пос. Токсово, ул. Лыжная д. 16, купель на территории собора.
Выборгский район
- Рощинское ГП, п. Рощино, левый берег р. Рощинки;
- Советское ГП, п. Советский, ул. Спортивная, городской пляж, Выборгский залив;
- Выборг, Выборгский залив, набережная Адмирала Апраксина, 2, причал «Фаворит»;
- Первомайское СП, пос. Ленинское, р. Сестра;
- Полянское СП, п. Приветнинское, Финский залив, бухта Тихая;
- Приморское ГП, г. Приморск, территория пирса «Яхт-клуба».
Гатчинский район
- Вырицкое ГП, пос. Вырица, ул. Володарского, р. Оредеж;
- Дружногорское СП, с. Орлино, оз. Орлинское;
- Рождественское СП, с. Рождествено, ул. Музейная 1, пещеры;
- г. Коммунар, ул. Строителей, д.3а , купель при храме;
- город Гатчина, оз. Белое, водопад.
Кингисеппский район
- Котельское СП, д. Пиллово, купель на роднике;
- Усть-Лужское СП, д. Выбье, стационарная купель на роднике «Святой источник»;
- Ивангород, купель на Нарвском водохранилище у храма Святой троицы.
Киришский район
- город Кириши, Волховская наб. 5, р. Волхов, на территории спасательной станции;
- Будогощское ГП, д. Змеева Новинка, деревянная закрытая купель.
Кировский район
- Путиловское СП, д. Петровщина, искусственный водоем;
- город Кировск, ул. Набережная, д.6 А, спуск к р. Неве.
Ломоносовский район
- Большеижорское ГП, п. Большая Ижора, ул. Зеленая, родник;
- Лебяженское ГП, д. Гора-Валдай, озеро Гора-Валдай.
Лужский район
- Дзержинское СП, п. Дзержинского, оз. Череменецкое;
- Толмачевское ГП, д. Красные горы, оз. Красногорское;
- Толмачевское ГП, ж/д станция 131 км, база организации учебного процесса академии МТО, оз. Безымянное.
Лодейнопольский район
- Алеховщинское СП, д. Тервеничи, ул. Нагорная д. 30, оз. Погоское, Покрово-Тервенический женский монастырь;
- Доможировское СП, пруд святого источника Введено-Оятского женского монастыря;
- Янегское СП, д. Старая Слобода, Свято-Троицкий Александра Свирский мужской монастырь;
- Свирьстройское ГП, пос. Свирьстрой, пр.Кирова, МКУ «СЦКиД», р. Свирь.
Приозерский район
- город Приозерск, крепость Корела, озеро Вуокса;
- Кузнечнинское ГП, пос. Кузнечное, оз. Ратное;
- Мельниковское СП, пос. Мельников, р. Вуокса;
- Плодовское СП, пос. Плодовое, оз. Отрадное;
- Ромашковское СП, пос. Саперное, оз. Саперное;
- Раздольевское СП, д. Раздолье, ул. Береговая, д. 1, оз. Волынское;
- Мичуринское СП, пос. Мичуринское, оз. Мичуринское, пляж в районе базы отдыха «Отель сад»;
- Красноозерное СП, д. Красноозерное, оз. Красное;
- Сосновское СП, пос. Сосново, оз. Лесное, рядом с церковью «Всех русских святых».
Сланцевский район
- Старопольское СП, д. Пенино, купель.
Тихвинский район
- город Тихвин, оз. Сырково, Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.
Тосненский район
- город Тосно, пр. Ленина, 64, р. Тосна, за зданием Храма Иконы Божьей Матери;
- Федоровское ГП, п. Федоровское, пруд у стадиона;
- Форносовское ГП, д. Мыза, ул. Церковная, пруд на территории храма;
- Никольское ГП, г. Никольское, правый берег р. Тосна, у церкви во имя Страстотерпца царя Николая;
- Ульяновское ГП, дорога А 120, правый берег р. Тосна, у храма Святого Николая.
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