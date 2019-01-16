В Ленинградской области подготовлены крещенские купели

16.01.2019 11:31

Опубликован список безопасных купелей, в которых разрешены крещенские купания, традиционно проходящие в ночь с 18 на 19 января, накануне одного из двенадцати главных христианских праздников – Крещения Господня.

Обеспечивать безопасность верующих на водоемах Ленинградской области в местах массового купания будут спасатели МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасания на водах, а также бригады скорой помощи и полиция.

Организация купелей согласована с администрациями органов местного самоуправления, на территориях которых обустраиваются иордани; купальни прошли обследование специалистов Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ на соблюдение необходимых требований безопасности.

Спасательные службы Ленинградской области убедительно просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности во время крещенских купаний:

– купаться только в оборудованных местах;

– не употреблять алкоголь перед купанием;

– не окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания;

– перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько физических упражнений;

– запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;

– при купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать давку;

– будьте осторожны, держитесь за перила лестницы;

– не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;

– категорически запрещено подъезжать к купели на автотранспорте.

Список мест крещенских купаний на территории Ленинградской области

Бокситогорский район

- Бокситогорское ГП, д. Сенно, купель у Свято-Троицкого женского скита;

- Пикалевское ГП, г. Пикалево, р. Рядань, район спортивного комплекса тропа «Здоровье»;

- Большедворское СП, пос. Красный Броневик, оз. Дымское, Антониево-Дымский мужской монастырь;

- Ефимовское ГП, с. Сомино, р. Соминка, церковь Петра и Павла.

Волосовский район

- Каложицкое СП, д. Каложицы, р. Хревица, святой источник.

Волховский район

- Пашское СП, д. Надкопанье, р. Косопаша, приход Храма Рождества Христова.

Всеволожский район

- Щегловское СП, д. Щеглово, Щегловский парк, пруд;

- Куйвозовское СП, пос. Стеклянный, оз. Силанде, подъезд со стороны ул. Приозерная;

- Колтушское СП, д. Колтуши, оз. Колтушское;

- Колтушское СП, п. Воейково, оз. Безымянное;

- город Кудрово, ул. Ленинградская, р. Оккервиль;

- Новодевяткинское СП, д. Новое Девяткино, водоем по ул. Озерная д. 4;

- Юкковское СП, д. Юкки, оз. Тохколодское;

- Токсовское СП, пос. Токсово, ул. Лыжная д. 16, купель на территории собора.

Выборгский район

- Рощинское ГП, п. Рощино, левый берег р. Рощинки;

- Советское ГП, п. Советский, ул. Спортивная, городской пляж, Выборгский залив;

- Выборг, Выборгский залив, набережная Адмирала Апраксина, 2, причал «Фаворит»;

- Первомайское СП, пос. Ленинское, р. Сестра;

- Полянское СП, п. Приветнинское, Финский залив, бухта Тихая;

- Приморское ГП, г. Приморск, территория пирса «Яхт-клуба».

Гатчинский район

- Вырицкое ГП, пос. Вырица, ул. Володарского, р. Оредеж;

- Дружногорское СП, с. Орлино, оз. Орлинское;

- Рождественское СП, с. Рождествено, ул. Музейная 1, пещеры;

- г. Коммунар, ул. Строителей, д.3а , купель при храме;

- город Гатчина, оз. Белое, водопад.

Кингисеппский район

- Котельское СП, д. Пиллово, купель на роднике;

- Усть-Лужское СП, д. Выбье, стационарная купель на роднике «Святой источник»;

- Ивангород, купель на Нарвском водохранилище у храма Святой троицы.

Киришский район

- город Кириши, Волховская наб. 5, р. Волхов, на территории спасательной станции;

- Будогощское ГП, д. Змеева Новинка, деревянная закрытая купель.

Кировский район

- Путиловское СП, д. Петровщина, искусственный водоем;

- город Кировск, ул. Набережная, д.6 А, спуск к р. Неве.

Ломоносовский район

- Большеижорское ГП, п. Большая Ижора, ул. Зеленая, родник;

- Лебяженское ГП, д. Гора-Валдай, озеро Гора-Валдай.

Лужский район

- Дзержинское СП, п. Дзержинского, оз. Череменецкое;

- Толмачевское ГП, д. Красные горы, оз. Красногорское;

- Толмачевское ГП, ж/д станция 131 км, база организации учебного процесса академии МТО, оз. Безымянное.

Лодейнопольский район

- Алеховщинское СП, д. Тервеничи, ул. Нагорная д. 30, оз. Погоское, Покрово-Тервенический женский монастырь;

- Доможировское СП, пруд святого источника Введено-Оятского женского монастыря;

- Янегское СП, д. Старая Слобода, Свято-Троицкий Александра Свирский мужской монастырь;

- Свирьстройское ГП, пос. Свирьстрой, пр.Кирова, МКУ «СЦКиД», р. Свирь.

Приозерский район

- город Приозерск, крепость Корела, озеро Вуокса;

- Кузнечнинское ГП, пос. Кузнечное, оз. Ратное;

- Мельниковское СП, пос. Мельников, р. Вуокса;

- Плодовское СП, пос. Плодовое, оз. Отрадное;

- Ромашковское СП, пос. Саперное, оз. Саперное;

- Раздольевское СП, д. Раздолье, ул. Береговая, д. 1, оз. Волынское;

- Мичуринское СП, пос. Мичуринское, оз. Мичуринское, пляж в районе базы отдыха «Отель сад»;

- Красноозерное СП, д. Красноозерное, оз. Красное;

- Сосновское СП, пос. Сосново, оз. Лесное, рядом с церковью «Всех русских святых».

Сланцевский район

- Старопольское СП, д. Пенино, купель.

Тихвинский район

- город Тихвин, оз. Сырково, Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.

Тосненский район

- город Тосно, пр. Ленина, 64, р. Тосна, за зданием Храма Иконы Божьей Матери;

- Федоровское ГП, п. Федоровское, пруд у стадиона;

- Форносовское ГП, д. Мыза, ул. Церковная, пруд на территории храма;

- Никольское ГП, г. Никольское, правый берег р. Тосна, у церкви во имя Страстотерпца царя Николая;

- Ульяновское ГП, дорога А 120, правый берег р. Тосна, у храма Святого Николая.