В Ленобласти за лояльное отношение к борщевику будут штрафовать
Ленинградская область применяет дополнительные инструменты в борьбе с борщевиком. До 50 000 рублей штрафа может обойтись бездействие в отношении злостного сорняка на землях населенных пунктов. Право налагать такие взыскания появилось у органов местного самоуправления с 1 января 2019 года.
Удалять борщевик Сосновского можно и нужно любым доступным способом - выкапывание, выкашивание, обрезание соцветий, мульчирование укрывными материалами, использование химических препаратов.
Непринятие мер по борьбе с борщевиком на землях населенных пунктов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц – от 5 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.
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