В Ленобласти за лояльное отношение к борщевику будут штрафовать

15.01.2019 14:58

Ленинградская область применяет дополнительные инструменты в борьбе с борщевиком. До 50 000 рублей штрафа может обойтись бездействие в отношении злостного сорняка на землях населенных пунктов. Право налагать такие взыскания появилось у органов местного самоуправления с 1 января 2019 года.

Удалять борщевик Сосновского можно и нужно любым доступным способом - выкапывание, выкашивание, обрезание соцветий, мульчирование укрывными материалами, использование химических препаратов.

Непринятие мер по борьбе с борщевиком на землях населенных пунктов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц – от 5 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.