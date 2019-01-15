Прямой эфир с губернатором Александром Дрозденко состоится 23 января

15.01.2019 14:32

23 января с 16 до 17 часов губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко будет отвечать на вопросы жителей региона в прямом эфире «47 канала» из новой телестудии во Всеволожске. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Телефон прямого эфира: 8 (812) 643-16-83.

Вопросы можно оставлять уже сегодня на сайте "47 канала". Все они будут озвучены в прямом эфире.

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