► Жителям Ленобласти доступно 20 цифровых телеканалов

15.01.2019 10:48

На всех передающих объектах РТРС в Ленинградской области включён второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения, что означает запуск цифровой эфирной сети в 47-м регионе в полном объеме. Второй мультиплекс – это пакет из 10 цифровых эфирных телеканалов. Наряду с каналами первого мультиплекса они являются общероссийскими обязательными общедоступными. Смотреть 20 телеканалов абсолютно бесплатно уже сегодня могут 99,43% жителей Ленобласти. Правда, для этого зрителям следует настроить свои телевизоры на приём "цифры". Сделать это нужно в течение полугода, поскольку на 3 июня намечено отключение аналогового вещания в 47 регионе...