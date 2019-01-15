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Поздравление с Днем образования Следственного комитета РФ

15.01.2019 10:11

SledstvenniyKomitet Shevron15 января свой профессиональный праздник отмечают работники Следственного комитета Российской Федерации.
На их плечах лежит большая ответственность за расследование особо тяжких и тяжких преступлений. Борьба с преступностью, в том числе с коррупцией, противодействие рейдерским захватам, нарушению прав и свобод граждан – в зоне внимания Следственного комитета находятся самые непростые дела, имеющие большой общественный резонанс.

Свою нелегкую службу сотрудники СК РФ несут с честью, демонстрируя высокий профессионализм, ставя превыше всего интересы закона, общества, государства.

От имени Правительства Ленинградской области хотел бы передать слова благодарности всем сотрудникам подразделений Следственного комитета РФ, действующих на территории нашего региона, за верность долгу, высокоэффективную работу по борьбе с преступностью, защите безопасности государства, прав и интересов его граждан.

От всей души желаю сотрудникам Следственного комитета крепкого здоровья, надежного тыла, счастья, добра и неиссякаемой энергии для дальнейшей плодотворной службы на благо России.

С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

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