Во вторник начинается запись в 1 класс

14.01.2019 10:54

В Ленинградской области открывается запись в первые классы.

Прием заявлений на поступление в новом учебном году начнется в 9:00 во вторник, 15 января.

Родители могут выбрать любой из трех способов подачи заявления: самостоятельно на портале «Образование Ленинградской области» на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, в любом многофункциональном центре или непосредственно в школе, напоминают в областном правительстве.

Для оформления заявления в первый класс через МФЦ необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания. Заявка будет рассматриваться в образовательной организации в течение 30 дней.

Подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка, можно в срок с 15 января по 30 июня. В любую другую школу Ленинградской области запись будет вестись с 1 июля до 5 сентября.

После подачи электронного заявления родители получают приглашение в общеобразовательную организацию для предоставления документов, с указанием даты и времени приема документов.

Подробная информация о порядке приема детей в первые классы, необходимых документах, закреплении территорий за общеобразовательными организациями можно ознакомиться на сайте областного комитета общего и профессионального образования.