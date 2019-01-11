Выходные в Ленинградской области 12 и 13 января

11.01.2019 11:21

12 и 13 января в Ленинградской области пройдут фестивали, концерты и театрализованные представления, посвященные рождественским и новогодним гуляньям. В Луге состоится традиционный турнир по дзюдо «На призы Деда Мороза», в Тихвине — первенство города по лыжным гонкам, а в Подпорожском районе определят сильнейшего шахматиста района.

12 января

11:00 — кукольный спектакль «Солнышко и снежные человечки».

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс.

12:30 — межмуниципальные массовые лыжные соревнования «Лыжня зовет!», первый этап.

Ленинградская область, город Всеволожск, Румболовский парк.

13:00 — спектакль «Хозяин русской зимы» народного коллектива театра-студии «Киноактер».

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, 75, Дом культуры.

14:00 — мастер-класс преподавателей по классу баяна и аккордеона. Субботний концерт для родителей.

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, д. 43, детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

14:00 — танцевально-развлекательная программа «Новогодний бал».

Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Урицкого, д. 1, дом народного творчества имени Ю. П. Захарова.

15:00 — новогодний концерт «Голубой огонек». Вечер отдыха для пожилых людей.

Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Свирьстрой, ул. Кирова, д. 2, Центр культуры и досуга.

16:00 — рождественское вертепное представление и колядки с семейным клубом «Любочажье» и фольклорным ансамблем «Зоренька».

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, д. 75, Дом культуры.

12 — 13 января

XIX благотворительный рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!».

Программа:

12 января

13:00 — выступление хоров детской музыкальной школы имени М. М. Ипполитова-Иванова.

13 января

14:00 — концерт детских и молодежных хоров воскресных школ и храмов. Участники из Гатчины, Санкт-Петербурга, Соснового Бора, Пушкина, Всеволожска и Колпино.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чкалова, д. 66, детская школа искусств.

13 января

12:00 — муниципальный традиционный турнир по дзюдо «На призы Деда Мороза».

Ленинградская область, город Луга, ул. Победы, 14, спортивный зал «Спартак».

12:00 — первенство Подпорожского района по классическим шахматам.

Ленинградская область, город Подпорожье, ул. Ленина, д. 2, Подпорожский культурно-досуговый комплекс, малый зал.

12:00 — первенство Тихвина по лыжным гонкам (свободный стиль).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 2, биатлонно-лыжный комплекс.

13:00 — VII открытый Рождественский фестиваль театральных миниатюр «Вифлеемская звезда».

В программе гала-концерт, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, выставка рисунков «Красота Божьего мира» и выставка вертепов.

Вход свободный.

Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира, 15, молодежный досуговый центр «Восход».

14:00 — фольклорный праздник «Пришла Коляда накануне Василья» с участием детского фольклорного ансамбля «Медок» детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и народного самодеятельного коллектива Тихвинского районного дома культуры фольклорного театра «Цвети, наш край!».

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 13, концертный зал дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.

14:00 — фольклорный праздник «Сорочинская ярмарка».

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс.

15:00 — тематическая встреча «Старый Новый год» участников клуба пожилых людей «Золотая осень».

Концертная программа с участием студии сольного пения «Вдохновение».

Ленинградская область, Подпорожский район, село Винницы, ул. Советская, д. 68, филиал Вепсского центра фольклора.

15:00 — новогодний концерт «Жизнь всегда прекрасна».

Участники концерта: шоу-группы «Букет мелодий» и «Капризульки».

Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, Дом культуры, большой зал.

16:00 — ежегодный благотворительный концерт «Свет Рождества».

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, 75, Дом культуры.

18:00 — моноспектакль «Записки Аксентия Ивановича Попрощина, дворянина, титулярного советника, короля Испании» от творческого объединения «Театр и К.».

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Достоевского, 2, Дворец молодежи.