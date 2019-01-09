Продлить единый социальный проездной билет стало проще

09.01.2019 14:32

С 1 января 2019 года активировать единый социальный проездной билет можно ежедневно в часы работы почтовых отделений. Срок льготного проезда — 1 месяц с даты активации. Так, к примеру, для обратившихся за активацией проездного в период с 20 по 31 декабря проездной активируется на период с 1 по 31 января.

Новый программный комплекс «Автоматизированная система оплаты проезда» позволяет продлить месячный ресурс действия ЕСПБ одновременно как для областных маршрутов, так и для проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга, включая метрополитен.

Кроме того, жители Ленинградской области могут продлить или активировать ЕСПБ в любом почтовом отделении, где имеется соответствующее оборудование. Раньше это можно было сделать только по месту регистрации.

Стоимость ЕСПБ для льготного проезда — 400 рублей.