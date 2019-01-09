В Ленобласти изменен формат оказания соцпомощи по бесплатному зубопротезированию

09.01.2019 12:51

С 1 января 2019 года вступил в силу новый порядок по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов. Теперь льготники (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные), имеющие право на бесплатное зубопротезирование, будут получать специальный сертификат. По нему они смогут самостоятельно выбрать любую лицензированную медицинскую организацию - независимо от формы собственности и места расположения. Номинал сертификата в 2019 году приравнен к среднему доходу и составляет 31,7 тыс. рублей.

Сертификат может быть использован в течение двух лет с момента выдачи, обратиться за его получением можно будет один раз в пять лет.

По оценкам областного комитета по социальной защите населения, общее количество нуждающихся в бесплатном зубопротезировании в регионе составляет около 113 тыс. человек.

Для получения сертификата можно обращаться в любой МФЦ.