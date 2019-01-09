МФЦ взял на себя оформление мер социальной поддержки
С 1 января 2019 года в районных филиалах Центра социальной защиты населения прекращается прием документов для назначения мер социальной поддержки. Теперь документы принимаются по принципу «единого окна» во всех МФЦ.
В филиалы Центра соцзащиты теперь можно обратиться только за получением тех мер соцподдержки, которые предоставляются в день обращения, например пособие на погребение, либо требуют взаимодействия с заявителем: предоставление материнского капитала, оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, компенсации на покупку ресиверов, на оформление единых социальных проездных билетов, предоставление госуслуги по признанию нуждаемости в социальном обслуживании.
Специалисты филиалов ЦСЗН, как и прежде, будут ежедневно консультировать граждан по вопросам социальной поддержки и выдавать справки.
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