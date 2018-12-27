Прописку теперь можно оформить в МФЦ
Долгожданная услуга регистрационного учета граждан по месту пребывания и месту жительства в многоквартирных домах теперь доступна в центрах «Мои Документы» Ленинградской области.
Оформить регистрацию можно в филиалах МФЦ в Лодейном Поле, Подпорожье, Ломоносове, Приозерске, Соснове, Сланцах, Бокситогорске и Пикалёве. Услуга предоставляется бесплатно.
Чтобы получить услугу, гражданин должен предоставить заявление, паспорт, свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение и выписку из ЕГРН. Поданную заявку будут рассматривать в течение трёх рабочих дней. Еще четыре дня займет доставка документов в МВД и обратно.
Раньше через МФЦ оформляли регистрацию только в частных жилых домах.
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