Прописку теперь можно оформить в МФЦ

27.12.2018 14:17

Долгожданная услуга регистрационного учета граждан по месту пребывания и месту жительства в многоквартирных домах теперь доступна в центрах «Мои Документы» Ленинградской области.

Оформить регистрацию можно в филиалах МФЦ в Лодейном Поле, Подпорожье, Ломоносове, Приозерске, Соснове, Сланцах, Бокситогорске и Пикалёве. Услуга предоставляется бесплатно.

Чтобы получить услугу, гражданин должен предоставить заявление, паспорт, свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение и выписку из ЕГРН. Поданную заявку будут рассматривать в течение трёх рабочих дней. Еще четыре дня займет доставка документов в МВД и обратно.

Раньше через МФЦ оформляли регистрацию только в частных жилых домах.