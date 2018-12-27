Театры Ленинградской области присоединились к международной акции «День подарков»
В преддверии Года театра пять областных театров Ленинградской области дарят билеты на свои спектакли. Театр «На Литейном», театр на Васильевском, театр «Комедианты», театр драмы и кукол «Святая крепость» и театр-студия «Апрель» разыгрывают бесплатные билеты среди подписчиков своих групп в социальных сетях. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо написать новогоднее поздравление театру на своей личной странице ВКонтакте.
Победители будут объявлены 28 декабря в 15 часов.
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