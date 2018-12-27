Театры Ленинградской области присоединились к международной акции «День подарков»

27.12.2018 11:24

В преддверии Года театра пять областных театров Ленинградской области дарят билеты на свои спектакли. Театр «На Литейном», театр на Васильевском, театр «Комедианты», театр драмы и кукол «Святая крепость» и театр-студия «Апрель» разыгрывают бесплатные билеты среди подписчиков своих групп в социальных сетях. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо написать новогоднее поздравление театру на своей личной странице ВКонтакте.

Победители будут объявлены 28 декабря в 15 часов.