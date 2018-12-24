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Коммунальные и аварийные службы Ленинградской области переходят на усиленный режим работы

24.12.2018 15:59

Flagi LOВ регионе приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса в период новогодних и рождественских каникул — с 30 декабря по 9 января. Организовано круглосуточное дежурство ответственных работников администраций, проведена проверка готовности и обеспеченности оборудованием и материалами аварийных бригад для проведения в случае необходимости неотложных восстановительных работ в жилых домах и на объектах социальной сферы, ЖКХ и ТЭК. Организованы дополнительные проверки теплоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы, объезды котельных, водозаборов, водопроводных и канализационных очистных сооружений.

В праздничный период в области установлен запрет на проведение всех видов работ на объектах электросетевого хозяйства (за исключением аварийно-восстановительных). Для предупреждения и минимизации сроков ликвидации аварийных ситуаций в филиалах ПАО «Ленэнерго» сформировано 220 бригад численностью 905 человек. На круглосуточном дежурстве находится 64 бригады численностью 128 человек.

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства сформировано 652 аварийных бригады, обеспеченные необходимыми материалами и оборудованием. Задействовано 3 085 человек. Подготовлено 922 единиц спецтехники.

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