Губернатор Дрозденко выходит в соцсеть

24.12.2018 13:31

Новую форму общения с подписчиками, проживающими в Ленобласти, Александр Дрозденко анонсировал в своем Инстаграме. Эта популярная социальная сеть станет еще одной площадкой для общения людей с главой региона, сообщает online47.

«Я начинаю новый эксперимент - прямой эфир для ответа на вопросы жителей Ленобласти в Инстаграме. Если идея будет удачной, то мы ее обязательно продолжим», - пообещал Александр Дрозденко.

Пробный прямой эфир в Инстаграме с Дрозденко пройдет во вторник, 25 декабря, с 15 до 16 часов.