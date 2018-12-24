Губернатор Дрозденко выходит в соцсеть
Новую форму общения с подписчиками, проживающими в Ленобласти, Александр Дрозденко анонсировал в своем Инстаграме. Эта популярная социальная сеть станет еще одной площадкой для общения людей с главой региона, сообщает online47.
«Я начинаю новый эксперимент - прямой эфир для ответа на вопросы жителей Ленобласти в Инстаграме. Если идея будет удачной, то мы ее обязательно продолжим», - пообещал Александр Дрозденко.
Пробный прямой эфир в Инстаграме с Дрозденко пройдет во вторник, 25 декабря, с 15 до 16 часов.
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