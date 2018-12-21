21.12.2018 18:05

В Ленинградской области вырастет конкуренция поставщиков. Распоряжение о ключевых показателях развития конкуренции в различных отраслях экономики подписал губернатор Александр Дрозденко. Документ предписывает комитетам и ведомствам за ближайшие три года принять меры по демонополизации рынков – от услуг здравоохранения до выработки тепла и энергии. По некоторым отраслям экономики, например жилищному строительству, производству стройматериалов, обработке древесины, легкой промышленности, вылову водных биоресурсов, к 2022 году доля частных игроков должна дойти до 100%.

Монополии должны уступить место частному бизнесу и в таких традиционно менее конкурентных сферах, как выработка тепловой энергии, транспортировка твердых бытовых отходов, содержание многоквартирных домов, производство электроэнергии, оказание социальных и медицинских услуг. Приход частных компаний в эти сферы подстегнет нынешних участников рынка к оказанию более качественных услуг по конкурентоспособным ценам.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал государственных заказчиков региона отказаться от закупок товаров и услуг у единственного поставщика, а также увеличить долю закупок, предназначенных для малого предпринимательства.

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