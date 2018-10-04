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Центр молодежного инновационного творчества откроется в Выборге

04.10.2018 17:01

3D PrinterВ Выборге появится Центр молодежного инновационного творчества.
Администрация региона выделила на его создание 6,7 млн рублей. До конца года в центре начнут работу обучающие курсы для школьников, студентов и молодых предпринимателей.
Здесь будет установлено высокотехнологичное оборудование для выполнения работ по 3D-моделированию, 3D-проектированию и конструированию различных изделий и их частей, 3D-печати и 3D-сканирования, современные станки.

На базе центра планируется проведение творческих встреч и семинаров.

Ежегодно обучение в новом центре смогут проходить около 500 молодых людей.
Центр молодежного инновационного творчества будет находиться по адресу ул. Димитрова, 4.

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