Выходные в Ленинградской области 6 и 7 октября

04.10.2018 16:57

6 и 7 октября в Ленинградской области пройдет региональный праздник «Зажигайте сердца», посвященный 144-годовщине со дня рождения Николая Рериха, «Ленинградец» сыграет в Тихвине матч первенства России, а в Сосновом Бору продолжается XV городской музыкальный фестиваль «Музыка вокруг нас!».

6 октября

10:00 – акция «Живи, лес!».

Акция посвящена Году добровольца (волонтера) в России.

Ленинградская область, Лужский район, Осьминское сельское поселение.

11:00 – соревнования по скандинавской ходьбе «Марафон долголетия».

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, 2, стадион «Авангард».

12:00 – презентация выставки творческих работ студентов Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, 4, библиотека А. Аалто, лекционный зал.

12:00 – торжественное открытие памятника воинам-интернационалистам.

Ленинградская область, город Волхов, бульвар «Молодежный».

12:00 – митинг у памятника «Саперам Волховского и Ленинградского фронтов», посвященный 75-й годовщине освобождения Киришской земли от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Кириши, памятник «Саперам Волховского и Ленинградского фронтов».

12:00 – праздник картошки «Любимица народа – царица огорода».

В программе: театрализованное представление, концерт с участием творческих коллективов Гатчинского района, конкурс на лучшее блюдо из картофеля, выставка детских поделок из картофеля, ярмарка «Овощная повозка».

Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Суйда, музей-усадьба А. П. Ганнибала.

13:00 – районный фестиваль творчества пожилых людей «Седая Свирь».

Ленинградская область, Подпорожский район, пос. Никольский, ул. Лисицыной, 18, Никольский центр культуры и досуга.

13:00 – областной праздник «Зажигайте сердца», посвященный 144-годовщине со дня рождения Николая Рериха.

Запланировано: концертно-игровая программа, народные забавы с играми и хороводами для детей и взрослых, районная игра по станциям (квест) «По дорожкам старинной усадьбы в Изваре», интерактивная программа с участием творческих коллективов Ленинградской области — фольклорный ансамбль «Новоселье», фольклорный ансамбль «Россия в песне».

В работе «Музыкальной гостиной» примут участие преподаватели и учащиеся Волосовской школы искусств им. Николая Рериха и Бегуницкой школы искусств. На площадке праздника состоится выставка пленэрных работ художников Ленинградской области.

Ленинградская область, Волосовский район, дер. Извара, музей-усадьба Н. К. Рериха.

13:00 – межрегиональный фестиваль-конкурс старинной солдатской и рекрутской песни «Наша слава – русская держава».

Это единственный в Северо-Западном регионе фестиваль, посвящённый мужской песенной и воинской традиции. Его возникновение связано с важной для города Луги датой – присвоением звания Город воинской славы в 2008 году. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, праздничные гуляния, народные игры и танцы, мужские состязания.

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, 75, Дом культуры.

15:00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч между командами «Фаворит» (Выборг) и «Светогорец» (Светогорск).

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, 2, стадион «Авангард».

15:00 – ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2018 - 2019.

Матч «Ленинградец» (Ленинградская область) – «Велес» (Москва).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка,1, стадион спорткомплекса.

15:00 – концерт-праздник «Играй, гармонь, и лейся, песня!».

Концерт с участием дипломанта фестивалей им. Г. Заволокина Андрея Чешуина (г. Киров).

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, 1, районный Дом культуры.

15:00 – открытый фестиваль творческой молодежи «Дорога к Победе».

Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира, 15, досуговый центр «Восход».

16:00 – вечер-встреча «Вам мудрость подарили годы», посвященная Дню пожилого человека.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Крикковское шоссе, 6А, библиотека семейного чтения «Литературный дом».

16:00 – камерный концерт классической музыки оркестра «Таврический».

В исполнении солистов симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» прозвучат романсы и инструментальные номера из творческого наследия великих русских композиторов Чайковского и Рахманинова. Концерт проходит в рамках регионального музыкального фестиваля «Великие страницы русской музыки. Традиции. Преемственность». Художественный руководитель фестиваля – Михаил Голиков.

Вход свободный.

Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, 1, музей-усадьба «Рождествено».

17:00 – лекция-презентация книги Пера Рикхедена (Стокгольм) «Выборгский трамвай».

Пер Рикхеден – член шведского общества «Любители трамвая», автор многочисленных статей в журналах, нескольких книг по истории трамвайного движения в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии. Самая выдающаяся его работа посвящена истории трамвая в шведско-финско-русском городе Выборге – книга «Выборгский трамвай».

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, 4, библиотека А. Аалто, лекционный зал.

6 – 7 октября

XV городской музыкальный фестиваль «Музыка вокруг нас!» в Сосновом Бору.

Программа:

6 октября

13:00 – «Где мы с тобой танцуем вальс в мажоре…» – концерт духового оркестра.

Ратушная площадь, парк «Андерсенград».

17:00 – Барочная капелла «Золотой век» – концерт ансамбля старинной музыки. Концертный зал здания администрации.

7 октября

18:30 – «Осенний экспромт» – концерт инструментальной музыки.

Концертный зал здания администрации.

Вход свободный.

Ленинградская область, Сосновый Бор.

6 – 7 октября

Всеволожская районная сельскохозяйственная ярмарка.

Продукция животноводства, пчеловодства, кондитерские изделия, молочные продукты, сухофрукты, а также саженцы, рассада и многое другое будет представлено производителями Всеволожского и других районов Ленинградской области, а также других регионов.

Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.

6 – 7 октября

Открытое первенство города Всеволожска по хоккею с мячом.

Команды-участники:

ХФК «Всеволожск» (Всеволожск), «МБУ «СШОР «Королев» (Московская область), «Сборная команда города Мурманска» (Мурманск), «Сормово» (Нижний Новгород), «Вымпел» (Нижний Новгород), ХК «Боровичи» (Новгородская область).

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Старая, Школьный пер., 1, ледовая арена «Ладога».

7 октября

10:00 – открытый турнир на приз главы Кировского муниципального района Ленинградской области по тхэквондо.

Ленинградская область, город Отрадное, ул. Железнодорожная, 20А, физкультурно-оздоровительный комплекс.

11:00 – первенство Ленинградской области по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет.

Ленинградская область, Выборг, ул. Круговая, 1, спортивный зал «Фаворит».

11:00 – открытие памятника Защитникам Отечества.

Ленинградская область, город Кириши, сквер «Пионерский».

13:00 – турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди работающей молодежи.

Ленинградская область, город Луга, пр. Урицкого, 79.

13:00 – литературная гостиная, посвященная творчеству Марины Цветаевой.

Ленинградская область, город Кировск, ул. Театральная, 1, Дом культуры.

14:00 – праздничный концерт «Учителями славится Россия!», посвящённый Дню учителя.

Ленинградская область, Подпорожский район, пос. Важины, ул. Школьная, 2В, Дом культуры.

15:00 – фестиваль творчества молодых семей – «Yellow-фестиваль».

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 30, молодежный центр «Диалог».

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