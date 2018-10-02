В Ленобласти ветеранам компенсируют расходы на покупку ресивера

02.10.2018 15:55

Ветеранам и малообеспеченным семьям компенсируют расходы на покупку приемников для цифрового телевещания. Соответствующее постановление правительства Ленинградской области проходит согласование. Предполагается, что компенсация будет равна стоимости одного устройства, но не превысит 3 тысяч рублей. Получить ее смогут граждане, которые купили ресиверы в этом году или приобретут их в первой половине 2019-го. Обращаться за денежной выплатой можно будет с 1 января в районные филиалы Центра соцзащиты населения. Затраты областного бюджета на эти цели могут составить 34 миллиона рублей.