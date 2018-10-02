Многодетным семьям начали выдавать "корочки"

02.10.2018 15:26

В Ленобласти многодетным начали выдавать удостоверения, подтверждающие их статус. Подать документы на получение такого удостоверения можно как в МФЦ, так и на портале госуслуг. Удостоверения также выдаются в филиалах Центра соцзащиты.

Решение о введении в регионе удостоверения для многодетной семьи областное правительство приняло летом 2018 года после многочисленных обращений и пожеланий.

В Ленинградской области - 12 200 семей, воспитывающих трех и более детей. Комплекс мер социальной поддержки таких семей включает 15 различных выплат: компенсации на оплату услуг ЖКХ, частичную компенсацию покупки одежды и питания, регулярные и единовременные выплаты.