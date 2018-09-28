Россия и Финляндия объединяются в борьбе с африканской чумой свиней
28.09.2018 11:51
Специалисты России и Финляндии обменялись опытом борьбы с африканской чумой свиней. Совместные учения прошли на территории Ленинградской области, где с 2012 года успешно применяется комплекс мер для противодействия распространению заболевания. В рамках учений был подписан протокол о сотрудничестве между управлением ветеринарии Ленинградской области и финляндским агентством безопасности и продовольствия Эвира (Evira). Документ предполагает обмен информацией об эпизоотической ситуации в регионах.
Фото из архива vyborg.tv
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